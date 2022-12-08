駐立陶宛代表黃鈞耀抗中 列歐洲年度影響力人物

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）歐洲政治新聞媒體Politico每年遴選歐洲最具影響力的人物。7日名單公布，駐立陶宛代表黃鈞耀因面對中國並鼓勵歐洲與台灣交流的勇氣而入選，為唯一非歐洲人，並被名為「大使」。

歐洲具影響力的政治新聞媒體Politico於7日公布今年選出28位對歐洲政局最具影響力的代表人物排名，分為三大類：行動者、夢想家與顛覆者。

駐立陶宛代表處代表黃鈞耀名列夢想家第3名，為名單中唯一的非歐洲人。每位入選者都被起了代表性的稱呼，黃鈞耀被名為「大使」。

入選介紹中寫道：「美、中強權糾紛的歐洲前線就在立陶宛，而勇敢面對北京的，是49歲台灣外交官黃鈞耀。黃鈞耀帶領台灣在立陶宛首都的『代表處』，這也是台灣能有的最接近大使館的機構。代表處去年開設，引發中國和歐盟之間戲劇性的爭端。」

介紹文指出：「問題在於：立陶宛政府決定讓其稱為『台灣』代表處，此名惱怒北京，堅稱台灣是中國一部分，且要求使用『台北』。中國隨後向立陶宛祭出貿易禁運。」

「作為回覆，黃鈞耀提出設立2億美元支票來抵銷損失。身為晶片世界領導者的台灣，將投資立陶宛的半導體、雷射與生科產業。黃鈞耀也正嘗試讓其他歐洲國家加入。歐盟對中國的態度比對美國的更加謹慎，有鑒於立陶宛的緊張情勢，黃鈞耀希望看到改變。外交官說：『我想要鼓勵所有歐洲國家都前來台灣建立據點』。」

今年歐洲影響力人物總排行第一名不意外地為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。介紹文將他名為「歐洲人」，並寫道，烏克蘭並非首次遭俄羅斯攻擊，但這次不一樣，不同於烏克蘭先前的領袖，澤倫斯基不僅讓歐洲信任，甚至欽佩和跟隨。「他說服了歐洲其他國家，歐洲的未來與烏克蘭緊緊連結…只要澤倫斯基在位，他將能持續讓歐洲隨著他想要的方向前進」。

行動者第一名為德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck），Politico為他起名「真正的總理」，表示俄國入侵烏克蘭時，歐洲都在等經濟大國德國的反應，而德國人看的不是總理蕭茲（Olaf Scholz），而是哈柏克。「這位53歲部長是歐盟制裁俄羅斯決策的中心」，也是他挑起能源危機時刻尋找替代供給的重擔。

夢想家排行第一名是芬蘭總理馬林（Sanna Marin），名為「政黨領導人」。一個國家的名字被用以形容弱小國家遵循大國外交政策，要改變印象，需特別的政治敏銳度。

「在馬林帶領下，芬蘭再也不必被指責為『芬蘭化』。總理終於打破與俄羅斯和北約保持距離的戰略，決定和瑞典加入西方軍事陣營。如此一來，馬林將面對克宮『報復手段』的威脅，並監督芬蘭東邊國界可能的軍事化」。

登上顛覆者首位的則是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），名為「帶領者」。介紹寫道，極右派梅洛尼努力讓自己毫無威脅性。過去曾反歐元區，如今卻成為北約擁護者和克宮反對者，更對歐盟力獻支持。「但在歐洲大頭不注意的時候，梅洛尼則高呼反移民與政治正確」，更把墮胎權益與「死亡的文化」連結。（編輯：馮昭）1111208