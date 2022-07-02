黃鈞耀演說逾10國歐洲議員出席 立陶宛副外長同台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐立陶宛代表黃鈞耀（後排右1）1日應美國智庫「國際共和研究所」邀請，在立陶宛國會與副外長艾德梅納斯（後排右2）同台，對來自超過10個歐洲國家的國會議員演說，談及台立關係、台立如何共同因應中國的經貿脅迫等。（駐立陶宛台灣代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年7月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）駐立陶宛代表黃鈞耀今天應美國智庫「國際共和研究所」邀請，在立陶宛國會與副外長艾德梅納斯同台，對來自超過10個歐洲國家的國會議員演說，談及台立關係、台立如何共同因應中國的經貿脅迫等。

「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）在立陶宛國會「憲法廳」舉行「21世紀領導」（LEAD 21）研討會，黃鈞耀出席其中一場圓桌會議，同場主講的還有艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）、立陶宛知名學者維爾紐斯大學（Vilnius University）副教授安德里堯斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）。

現場共有來自羅馬尼亞、克羅埃西亞、拉脫維亞、希臘、波蘭、波士尼亞、芬蘭、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、斯洛伐克、匈牙利等國共13位年輕一代的國會議員聽講。

黃鈞耀演說指出，在未事先宣布的情況下，中國去年起對立陶宛施加非法的經濟制裁，接著實施目的在打擊立陶宛供應鏈的次級制裁，干涉歐盟經濟共同體的經濟自由。歐盟今年1月在世界貿易組織（WTO）對中國提告，獲全球主要民主政體支持，這些民主政體的國內生產毛額（GDP）總和在全球占比超過50%。

參與訴案的非歐盟成員國包括美國、英國、澳洲、加拿大、日本、台灣等。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對立陶宛遭經貿脅迫，黃鈞耀說，台灣購買蘭姆酒等遭中國「卡關」的立陶宛產品、多管齊下在台推廣立陶宛商品，並設立金額分別達2億美元的中東歐投資基金、1億美元的中東歐融資基金，以促進雙邊經貿和產業合作。台灣也推動與立陶宛在半導體等領域的科技合作。

駐立陶宛代表處表示，在場國會議員與黃鈞耀問答互動熱絡，圓桌會議並因此延長半小時結束。（編輯：徐睿承）1110702