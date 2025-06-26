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苗栗縣府大樓凌晨男性科長倒臥身亡

2025/6/26 10:46
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣政府發生員工意外，1名男性科長昨天下班遲未返家，警方今天凌晨3時許在縣府大樓後方發現黃男倒臥身亡，案由警方調查釐清中。

據縣府相關人員指出，57歲黃姓男子今年4月初由秘書調任科長職務，昨天晚間家人發現他下班之後沒有返家，深夜又接獲他透過手機傳送訊息，隨即報警請求協助，警方今天凌晨3時在縣府發現黃男倒臥縣府大樓後方身亡；家屬獲報前往現場確認死者身分。

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警方初步調查，黃男上班地點位於1樓，但下班後，曾獨自搭乘電梯到7樓頂樓，相關案情仍待進一步釐清。

黃姓科長在苗栗縣政府曾任環保局副局長、轉任秘書、今年4月初才重新調任科長職務，縣府同事得知噩耗，都感到十分遺憾，也派員陪同家屬共同處理後續事宜。（編輯：林恕暉）1140626

#苗栗縣政府
#環保局

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