遭國際刑事法院通緝 蒲亭不出席巴西金磚峰會

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）巴西新聞網站g1報導，根據俄羅斯克里姆林宮宣布的消息指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將不會前往巴西參加7月6日至7日在里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。

報導指出，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，這一決定與巴西尚未就是否遵守國際刑事法院（ICC）對蒲亭發出的逮捕令表明立場有關。

2023年，國際刑事法院以俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪判處蒲亭入獄。理論上，巴西是國際刑事法院締約國，應該遵守逮捕令，但在實踐上仍取決於政治決策。

俄羅斯不是國際刑事法院締約國，認為逮捕令無效，但巴西作為締約國，若蒲亭進入巴西領土，巴西可執行逮捕令。

鄂夏柯夫表示，在巴西政府無法明確定位自身情況下，不能冒險讓蒲亭出席峰會。

事實上，蒲亭也曾以相同理由不前往南非參加金磚國家峰會，但去年他在蒙古受到熱烈歡迎。雖然蒙古也是國際刑事法院締約國，但蒙古向蒲亭保證不會逮捕他。

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鄂夏柯夫表示，巴西尚未明確表示是否會逮捕蒲亭，因此蒲亭將通過視訊參加峰會，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將代表俄羅斯出席。

據香港南華早報報導，中國國家主席習近平也不會出席在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會，預料將由中國國務院總理李強率團代表出席。（編輯：張芷瑄）1140626