台鐵大改點調整386列次 首發車準點行駛

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台鐵今天進行年度改點，共調整386列次，其中調整5分鐘以上班次達188列次。台鐵公司董事長鄭光遠昨天呼籲各單位提高警覺嚴防突發狀況，今天各地區首發列車皆準點行駛。

台鐵公司發布新聞稿表示，今天年度列車時刻調整首日，各地區首發列車皆準點行駛，全線乘車秩序良好，將持續根據列車行駛情況，滾動檢討優化班表，以提供更符合民眾需求的乘車服務。

為確保時刻調整運輸服務順利實施，台鐵指出，已成立列車時刻調整一級應變小組，鄭光遠昨天下午親自前往視察，了解應變小組運作情況，確認各單位任務分工、作業規劃與整體進度。

台鐵表示，會議中由總經理馮輝昇與副總經理劉雙火說明應變小組作業規劃與各項作業檢核情形，並透過視訊連線聽取北、中、南、東4區營運處現場整備情況。

鄭光遠表示，因應這次時刻調整，相關單位各項準備作業皆已到位，且北、中、南、東各區處重點車站已成立行動服務組，加強旅客服務提升服務品質。

鄭光遠提醒，所有單位均需提高警覺，嚴防突發狀況，確保全線列車營運順暢無虞。

台鐵表示，這次改點共調整386列次，其中調整5分鐘以上班次達188列次，為方便旅客查閱列車時刻，已印製冊本式時刻表共8萬本，從25日上午8時起在各大車站提供旅客免費索取；民眾也可利用「台鐵e訂通」APP查詢列車時刻。

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台鐵公司這次年度列車時刻調整重點，包含逢週六加開七堵至彰化2列次自強號，提升台北至台中直達車運能；並配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北至花蓮間行駛時間，增開樹林至台東間2列次自強號。

其他還有基隆至新竹間22列次8輛區間車改以10輛編組行駛及加開1列次，使北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%；另配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，中部地區區間車18列次由原8輛車改以10輛車行駛，使中部地區區間車運能提升5.8%。（編輯：黃名璽）1140626