台鐵改點設行動服務組 產工憂加劇勞動壓力籲撤回

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）台鐵今天大改點並成立行動服務組，盼提升旅客服務品質，台鐵產業工會表示，台鐵人力嚴重不足又新設行動服務組，將加劇現場勞動壓力，呼籲撤銷要求各站設立行動服務組。

台鐵今天進行年度改點，共調整386列次，其中調整5分鐘以上班次達188列次，並於北、中、南、東各區處重點車站成立行動服務組，加強旅客服務提升服務品質。

對此，台鐵產工發聲明表示，公司在人力嚴重不足、加班受限、待遇未合理提升的現實條件下，要求各站擴編服務範疇，不僅無視基層勞動條件惡化，更將進一步加劇現場壓力。

台鐵產工表示，台鐵公司化後，已有逾千名員工因退休或離職退出職場，新進從業人員勞動條件差而離退率高，導致人力並無顯著提升，更因流動率高讓現場人員需負擔無效的訓練成本。

台鐵產工指出，行動服務組的推行已讓第一線人員可以預見為新制上路增加工作量，若公司一意孤行推行此措施，勢必導致員工士氣低落，甚至影響旅客實際感受，反而與提升服務初衷背道而馳，更離台鐵董事長鄭光遠所謂「幸福職場」更加遙遠。

台鐵產工因此呼籲，撤銷要求各站設立行動服務組的通知，且任何新任務應基於人力評估與員工共識上推動。

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另外，鄭光遠昨天表示擬將夜間津貼每晚新台幣120元調整至160元，且主管加給也將增加5成。台鐵產工呼籲鄭光遠應全面、深刻檢視台鐵待遇，至少以高鐵待遇對比台鐵，合理化薪資待遇留下員工、減少離退誘因。

台鐵產工也提出致鄭光遠「打造台鐵快樂員工指南」，包含規劃全體員工調薪1萬元，追上國營事業待遇；夜點費提高至每日480元；比照高鐵設置小夜津貼；主管加給提高、設置證照津貼、提高危險津貼、履行提高車長自主備勤津貼承諾等。還有落實證照培訓制度，以及增聘車站、對號車隨車保全，確保場站維安等。（編輯：張雅淨）1140626