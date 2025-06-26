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兩湖論壇浙江杭州召開 南投縣長許淑華首度缺席

2025/6/26 11:13
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（中央社記者李雅雯上海26日電）第17屆兩湖論壇在浙江杭州開幕，杭州市長姚高員、南投縣副縣長王瑞德等人出席，杭州、南投簽署3項合作備忘錄；這是南投縣長許淑華就職以來，第一次缺席兩湖論壇。

第17屆兩湖論壇（西湖、日月潭）於25日在浙江杭州開幕，以「文牽兩岸、同心共融」為主題，除了開幕式暨主論壇外，還有文化、教育、農業、觀光4個分論壇，另也規劃南投茶文化推廣、兩岸親子文創展等活動。

據杭州市政府新聞訊息、中新網、杭州日報等報導，姚高員、王瑞德與其他等多人出席開幕式。

姚高員表示，兩湖論壇以「九二共識」為基石，其為兩岸城市交流合作樣本，有力地推動兩地在文化教育、農業觀光、基層交流等領域交流，期待兩地能夠常常往來，在雙向交流中自由互動、真切交流、務實合作。

王瑞德提到，希望南投、杭州可以建立更深厚的合作關係，提升日月潭、西湖的國際旅遊知名度和競爭力，將湖光山色轉為發展動能。透過兩湖論壇的舉辦，促進兩地在觀光旅遊、文化產業、教育體育及農業電商等領域合作。

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在25日活動中，杭州、南投簽署茶葉產業交流合作備忘錄、賑災救助合作備忘錄、文化產業交流合作備忘錄。

第1屆兩湖論壇於2009年在南投舉辦，南投、杭州目前採取每年輪流舉辦模式。許淑華在2022年12月25日就職南投縣長，這次是她就職以來第一次缺席兩湖論壇。（編輯：謝怡璇）1140626

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