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高空冷心低壓移入 吳德榮：午後雷雨恐延續至夜間
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嚴德發視導台中榮總讚視病猶親 關注智慧照護應用

2025/6/26 10:18（6/26 10:31 更新）
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退輔會主委嚴德發（左）24日視導台中榮民總醫院，院方展示多款先進醫療機器人的應用情況。中央社記者吳書緯攝 114年6月26日
退輔會主委嚴德發（左）24日視導台中榮民總醫院，院方展示多款先進醫療機器人的應用情況。中央社記者吳書緯攝 114年6月26日
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（中央社記者吳書緯台北26日電）台中榮民總醫院為中部唯一的公立國家級醫療中心，退輔會主委嚴德發日前視導台中榮總，深入了解中榮在智慧照護領域的創新研發與臨床應用情形。嚴德發表示，中榮發揮榮民醫院服務照顧的核心價值，視病猶親獲得中部民眾的信賴。

嚴德發24日在退輔會副主委傅正誠等人陪同下，赴台中榮民總醫院進行視導，由中榮院長傅雲慶帶領參訪遠距醫療中心、全自動智能檢驗室與智慧病房，深入了解台中榮總在智慧照護領域的創新研發與臨床應用情形。

嚴德發在簡報時致詞表示，台中榮總為中部地區唯一的公立國家級醫學中心，在智慧醫療與特色醫療取得成效，以醫病救人的精神服務民眾，充分發揮退輔會榮民醫院體系的核心價值「服務照顧」，照顧了中部地區的榮民榮眷，透過遠距醫療讓各榮家的榮民得到最好的照護，並且與科技公司合作，提升醫療水準和量能。

針對病人於中榮急診室轉住院的暫留比率，嚴德發指出，病人在中榮的急診室暫留24小時的比率從原先的42.3%下降到現在的5.3%，超過48小時的比率從原先的6.3%降到0，病人在中榮急診室不會待超過48小時，體現了以病人為中心、視病猶親的作法，對於急診治療的患者優先處理，更獲得了中部民眾的信賴。

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傅雲慶表示，目前醫界面臨最大的問題是護理師人力缺乏，總統賴清德在總統府健康台灣推動委員會即提出，要改善醫事人員的工作環境，衛福部「健康台灣深耕計畫」也提到希望導入智慧科技醫療，協助醫事人員、提供民眾更好的服務。

傅雲慶說，感謝退輔會長期對台中榮總智慧醫療的支持，讓中榮能夠突飛猛進的發展，獲得美國新聞週刊雜誌（Newsweek）進行的2025年全球最佳智慧醫院評比（Newsweek World's Best Smart Hospitals 2025）第99名，是全台唯一進入百名內的醫院。（編輯：楊蘭軒）1140626

退輔會主委嚴德發（右2）24日視導台中榮民總醫院，參觀全自動智能檢驗室。中央社記者吳書緯攝 114年6月26日
退輔會主委嚴德發（右2）24日視導台中榮民總醫院，參觀全自動智能檢驗室。中央社記者吳書緯攝 114年6月26日
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