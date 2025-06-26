台師大國語中心促藝文交流 外籍生體驗布袋戲魅力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）台師大國語教學中心邀請全樂閣木偶劇團演出台灣傳統技藝布袋戲，現場還安排操作體驗，透過跨文化藝文交流，讓外籍生除了學華語，也體驗台灣文化魅力。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大國語中心已成立70年，每年有超過1.1萬人次、來自全球近100個國家的學員，是台灣歷史最悠久、規模最大，以華語為第二語言的教學機構，課程內容囊括基礎的發音、寫作、閱讀能力培養等，還安排跨語言、文化及學制交流。

此次活動邀請到全樂閣木偶劇團，曾多次受邀至日本、新加坡等國演出。全樂閣木偶劇團第4代團長鄭俊良表示，傳統布袋戲過去主要以台語演出，為了讓不熟悉台語的外國人接納，並喜歡本土藝術，因此減少戲劇中對白的使用，轉而強調布偶的動作與特效傳達劇情。

高達90公分的大型布袋戲偶，經過穿插特效及趣味互動橋段後，讓語言不通的外籍學員也得以理解故事內容，更對布偶的操控及內部構造產生興趣，踴躍參加現場的操作體驗。

透過 Google News 追蹤中央社

來自德國的學員禰真真，對劇中操偶師展示鳳凰展翅的動作印象深刻，他表示，國語中心能學到各式各樣的中文，不論台灣中文或中華文化，都有相對應的課程資源。從美國來學華語的利百加，第一次看到台灣傳統文化表演，很喜歡現場搭建的場景，還有布偶揮舞劍術的樣子。

台師大國語中心主任蔡雅薰提到，藉由安排結合武術、美術、音樂及台灣在地文化的布袋戲演出，讓學員能欣賞台灣傳統藝術，並近距離和布偶互動，藉此推廣國際與文化交流，希望帶給外國學員在台灣的美好回憶。（編輯：張雅淨）1140626