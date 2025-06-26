機器人與BBU發力 台股盤中漲逾150點

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天開低走高，盤中上漲逾百點，攻上22500點，但新台幣匯率早盤升值逾2角，壓抑電子股反彈力道，由中小型股接棒演出，電池備援電力模組（BBU）及機器人族群走揚，大盤一度上漲超過150點，隨即漲勢收斂。

11時左右，台股加權指數為22519.50點，上漲88.89點，漲幅0.39%，成交值新台幣2117.08億元；電子類股指數上漲0.16%，金融類股上漲0.64%。

權值股台積電昨天完成填息，今天開高5元，盤中衝上1080元、漲幅近1%。鴻海維持在紅盤之上，盤中最高164元、漲幅1.23%。聯發科在平盤1295元附近狹幅震盪。

輝達（NVIDIA）GB300伺服器預計下半年出貨，BBU概念股再度成盤面焦點，新盛力續攻漲停103元，創今年新高。興能高也觸漲停54.1元，順達上揚超過3%。

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輝達執行長黃仁勳盛讚機器人為輝達最大成長市場，強勢拉抬機器人概念股。新漢今天跳空開高，盤中攻上漲停板86.1元，致茂也亮燈漲停達到430元，羅昇勁揚超過6%，達明漲逾4%。

記憶體需求增加，概念股創見盤中最高109元，大漲超過6%；華邦電最高21.5元，漲幅也超過6%；南亞科漲多拉回，盤中最低53.5元，跌幅超過2%。（編輯：楊蘭軒）1140626