高空冷心低壓移入 吳德榮：午後雷雨恐延續至夜間

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，今、明兩天各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因高空「冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，南海的熱帶低壓，今、明天將通過海南島、雷州半島、再進入大陸，對台無影響。

他說，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬圖顯示，菲律賓東方海面輕颱存在的機率第7天（7月2日）為20%，台灣東方海面則在第9、10天（7月4日、5日）緩慢提高至30%，顯示其未來動向不確定性很大；最新美國系集模式（GEFS），也呈現非常分歧如「天女散花」的模擬路徑，因各國模式還會再調整，應耐心觀察。

氣溫部分，吳德榮指出，預估今天北部23至36度，中部23至36度，南部24至37度，東部22至36度。

吳德榮表示，28至30日各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

他說，7月1、2日水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，而7月3日以後的天氣，是否受到熱帶系統干擾，需持續觀察。

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根據氣象署在臉書說明，「冷心低壓」常出現在夏秋季節的洋面上空，但在一般的地面天氣圖上看不到，因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空，它是個在高空逆時鐘旋轉的渦漩，因中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。

有關冷心低壓可能帶來的影響，氣象署表示，冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。（編輯：黃名璽）1140626