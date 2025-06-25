加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免陳乃瑜涉偽造提議書 國民黨立委羅明才服務處3人聲押
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：7月初颱風襲台機率增至5成 須密切觀察

2025/6/25 08:07（6/25 08:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為歐洲系集模式7月4日熱帶氣旋活動模擬圖。（圖取自歐洲系集模式網頁ecmwf.int）
圖為歐洲系集模式7月4日熱帶氣旋活動模擬圖。（圖取自歐洲系集模式網頁ecmwf.int）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）氣象專家吳德榮今天說，歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢朝台灣方向逼近，侵台機率由7月1日的10%逐日提高到7月4日的50%，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。

氣溫部分，吳德榮表示，預計北部23至37度，中部24至36度，南部23至36度，東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，26、27日高空冷心低壓移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨，有延續至晚間的機率。

他說，28至30日各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

吳德榮表示，7月1日水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，而7月2至4日的天氣，視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由第7天（7月1日）的10%，逐日提高至第10天（7月4日）的50%，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。

此外，吳德榮提到，南海未來3天（25至27日）也有熱帶擾動發展，成輕颱的機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。（編輯：黃名璽）1140625

延伸閱讀
吳德榮：7月初有颱風襲台機率 須密切觀察高溫炎熱 掌握「涼、補、心」預防熱傷害天熱狂吹冷氣喝手搖飲 頭暈、吃不下恐冷氣病上身
吳德榮
吳德榮：颱風聖帕估下午生成 朝日本逼近吳德榮：10天內應不致有颱風擾台
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
25日午後雷陣雨擴至西半部平地 未來一週高溫炎熱
70
更多編輯台推薦新聞：