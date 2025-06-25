吳德榮：7月初颱風襲台機率增至5成 須密切觀察
2025/6/25 08:07（6/25 08:28 更新）
（中央社記者黃巧雯台北25日電）氣象專家吳德榮今天說，歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢朝台灣方向逼近，侵台機率由7月1日的10%逐日提高到7月4日的50%，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。
氣溫部分，吳德榮表示，預計北部23至37度，中部24至36度，南部23至36度，東部23至36度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，26、27日高空冷心低壓移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨，有延續至晚間的機率。
他說，28至30日各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。
吳德榮表示，7月1日水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，而7月2至4日的天氣，視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。
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吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由第7天（7月1日）的10%，逐日提高至第10天（7月4日）的50%，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。
此外，吳德榮提到，南海未來3天（25至27日）也有熱帶擾動發展，成輕颱的機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。（編輯：黃名璽）1140625
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