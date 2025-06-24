吳德榮：7月初有颱風襲台機率 須密切觀察

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（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮今天說，根據模擬模式，關島附近另有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，未來8天內台灣不至於受侵擾，第9、10天 浮現侵台的機率，目前不確定性高，需密切觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地，有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天白天新北市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，有高溫36度機率。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

吳德榮說，6月26至7月1日各地仍為晴朗午後多雲、偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大，7月2、3日天氣視熱帶擾動的動向而定，需持續觀察。

根據氣象署觀測，颱風聖帕今天清晨2時的中心位置在北緯28.6度，東經142.1度，以每小時20公里速度，向西北進行。

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吳德榮表示，輕颱聖帕朝西北轉北，向日本逼近，將減弱為「熱帶低壓」，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。

吳德榮指出，歐洲系集模式（ECMWF）第6至10天的模擬圖顯示，關島附近另有輕颱發展，緩慢向台灣方向移動，8天內沒有侵擾台灣的機率，第9、10天侵擾台灣的機率逐漸顯現，但不確定性很大。而南海未來10天內，輕颱發展機率偏低，且無侵台機率。（編輯：陳清芳）1140624