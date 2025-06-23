高溫假該不該放？洪申翰：現階段做好分眾保護

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）勞動部今天舉辦高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會。針對是否該放高溫假，勞動部長洪申翰說，勞工暴露高溫熱危害的差異很大，辦公室內的職員放高溫假「有點奇怪」，現階段應做好不同類型勞工的分眾保護。

勞動部在交通部高速公路局位於新北市土城的金城交流道工程地點，舉辦高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會。

針對外界持續關注高溫假到底該不該放，洪申翰接受媒體聯訪說，面對這個氣候變遷下的氣候風險，有1個非常重要的概念，就是看暴露的程度，對於高溫熱危害，不同的勞工個體面臨到的暴露程度，差異滿大。

洪申翰舉例，戶外的工作者與室內辦公室的職員，暴露熱危害的程度不一樣，面對的風險也不一樣，甚至在地區上也有的差別，不同時段也會不同，是不是要用所謂全面性的高溫假，必須討論是不是一體適用全體勞工。

洪申翰說，在辦公室工作的職員其實對暴露高溫熱危害的程度較低，若外面高溫就一定要放假，會覺得有點奇怪；所以，現階段還是來把分眾、不同類型的勞工保護做好。

洪申翰也以今天觀摩會看到營造業者對應高溫熱危害的做法為例，包括使用黑網遮陽降溫、設置適當的休息場所，他認為，一般營造工地應該都負擔得起這些設備。

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洪申翰也提到，有不少工地會選擇彈性調整作業工時，盡量避開中午12時到下午2時的時段，並把相關的工時提早或延後一些。

洪申翰說，會全力督促事業單位，把勞工的保護做好，勞動部也希望能夠與事業單位一起成為保護勞工免於高溫熱危害職業災害的重要靠山。（編輯：陳清芳）1140623