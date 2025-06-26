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江蕙、韓團暑假接力開唱 高市續發商圈夜市優惠券

2025/6/26 11:10
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄演唱會精彩不斷，高雄啤酒音樂節、歌手江蕙演唱會等在暑假接力登場，市府宣布，配合演唱會活動續推演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，可用於高雄多處商圈夜市、合作店家。

高雄市經發局長廖泰翔表示，下半年高雄音樂表演活動精彩可期，7月開場是大家熟悉的南台灣最強音樂派對「高雄啤酒音樂節」，再來連續3週末由「二姐」江蕙帶來令人回味的經典表演。從人氣韓星、金曲歌王到天后江蕙接力開唱，將吸引大批粉絲齊聚港都。

廖泰翔說，市府延續推出50元「商圈夜市優惠券」，串聯在地商圈、夜市、早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉及各式美食店家，同時結合啤酒音樂節舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」，限時推出高雄代表的下酒菜料理，歡迎來自世界各地的樂迷到高雄旅遊。

經發局表示，配合7月4日至6日的高雄啤酒音樂節，將徵選高雄下酒菜名店運用高雄農產品入菜，推出專屬啤酒音樂節的獨家料理，經過網路票選及現場試吃兩階段評選，嚴選出15家高雄在地店家進入高雄啤酒音樂節大會食堂開賣，讓來參加今夏最火熱音樂盛典的歌迷可以大啖美食。

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經發局補充，配合演唱會活動時間，將於7月4至6日、11日、12日、15日、18日、19日、22日、25日、26日共11天，在高捷左營、美麗島、巨蛋、凱旋、高雄車站等5處捷運站和啤酒節現場設置兌換服務台。

此外，民眾若還有之前魔力紅、張學友、櫻花季、大港開唱、告五人、陳奕迅和KT POP演唱會門票，尚未領取商圈夜市優惠券也可前往兌換，使用期限至8月31日。（編輯：張雅淨）1140626

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