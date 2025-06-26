HTC攜手日本NTT Com 加速推動大場域實景娛樂

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（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電今天宣布，已與日本NTT Com簽署合作備忘錄，雙方將共同推動大場域沉浸式實景娛樂（LBE）於日本地區的應用發展，結合日本動漫、遊戲等IP內容商、藝術文化場館及地方政府等，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。

宏達電今天發布新聞稿宣布，已與日本電信與智慧場域ICT解決方案企業NTT Communications株式會社（NTT Com）簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment；LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

大場域實景娛樂（LBE）為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。觀眾僅需配戴XR頭戴裝置，可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗。

隨著日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，如何在非賽事或活動期間有效活化場域資源，已成為場館經營者的重要課題，HTC表示，有大場域實景娛樂（LBE）技術，NTT Com則在智慧場館建設與網路基礎設施方面具備深厚經驗，此次合作，雙方將整合各自技術優勢與資源，共同發展以LBE為核心的新型娛樂應用，打造兼具沉浸體驗與永續營運效益的場館活化方案。

宏達電表示，HTC已於多個國家成功策劃多場沉浸式文化體驗展，展現XR技術於大空間的應用潛力，包括重現巴黎聖母院歷史風貌的「永恆聖母院」、到引領觀眾走入法國皇家園林的「凡爾賽：太陽王的失落花園」等。

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展望未來，HTC表示，將與NTT Com計畫進一步深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名IP內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。

此外，NTT Com表示，將積極評估導入其創新技術平台，如IOWN創新光學和無線網路、IoT物聯應用與觸覺傳輸等前瞻技術，建構可實現跨場館即時連線與高互動沉浸體驗的新世代娛樂模式。（編輯：翟思嘉）1140626