宏達電5G專網及邊緣雲VR方案 導入日產汽車加速開發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電今天宣布，旗下發展5G專網的HTC G REIGNS（智宏網），向日本汽車大廠日產（Nissan）導入「HTC 5G專網及邊緣雲VR解決方案」，克服傳統設計協作環境的挑戰，建立沉浸式設計環境，加速產品開發週期。

宏達電先前宣告，出售部分HTC XR的研發團隊加入Google，Google將支付2.5億美元交易價金，對於宏達電下一步動態，市場密切關注，宏達電今天宣布，旗下發展5G專網等解決方案的HTC G REIGNS有新合作案進展。

宏達電表示，日產汽車已長期運用HTC VIVE VR技術，透過3D數位模型在虛擬實境中模擬車輛外觀與內裝設計，但隨設計精細度提升、團隊規模擴大，傳統無線通訊面臨挑戰，導致畫面不穩、連線中斷問題頻繁發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏達電進一步說明，HTC G REIGNS的5G專網及邊緣雲VR解決方案導入後，日產汽車透過穩定、高速、低延遲的沉浸式VR無線設計協作環境，以5G專網連接PC與VR頭戴顯示器，團隊協作可在安全通訊環境中運行。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS 5G專網整合遠端串流管理、邊緣運算技術與開放式架構標準，提供高安全性、低建置成本及靈活模組化服務，協助日產汽車設計團隊，建立支援高精細3D渲染及流暢操作的安全沉浸式設計協作環境，加速產品開發週期，也為汽車設計協作溝通帶來新模式。（編輯：林家嫻）1140226