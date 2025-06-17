宏達電打造開放平台 VIVERSE支援主流遊戲引擎

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（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電今天宣布，旗下VIVERSE Worlds支援全球各大線上主流WebXR遊戲引擎，打造開放創作環境，成為全球沉浸式3D內容創建平台。

宏達電今天透過新聞稿指出，沉浸式敘事與內容創作市場預估於2030年攀升至580億美元，業界對於一個開放且不依賴特定遊戲引擎的平台需求日益迫切，VIVERSE為目前唯一無需專屬工具，可支援最廣泛的遊戲引擎開發的平台，專業開發者或無程式基礎的創作者，可透過VIVERSE建構、部署並呈現沉浸式體驗，加速邁向開放網路的3D創作時代。

宏達電表示，VIVERSE Worlds平台現已全面支援 Unity WebGL、Three.js、React-Three-Fiber、PlayCanvas、Babylon.js、A-Frame、Godot等主流WebXR開發工具平台，並拓展與擁有專有技術如Niantic 8th Wall與Wonderland等平台的合作機會，強化跨平台創作生態的整合力與創新應用。（編輯：楊凱翔）1140617