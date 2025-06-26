三班護病比獎勵27家未達標 邱泰源：會了解醫院困難

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（中央社記者郭建伸台北26日電）衛福部日前首次撥付三班護病比獎勵，但有27家醫院未達標獎金掛零。衛福部長邱泰源今天在立法院表示，衛福部會去了解醫院未達標的困難並給予協助，而三班護病比的獎勵一定要用在留任、改善護理人力。

衛生福利部自民國113年3月起實施醫院急性一般病床三班護病比制度，並採取先達標先獎勵等原則，衛福部19日首次撥付共新台幣5.47億元，林口長庚醫院逾4000萬元，但雙和醫院、亞大附醫等27家未達標，獎金掛零。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查全民健康保險資料管理條例草案，邱泰源在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，三班護病比獎勵首度撥付，但27家醫院未達標獎金，衛福部未來如何協助。邱泰源回應，衛福部會去了解醫院困難並給予協助；另外有關達標獎勵金，因衛福部最近拿到預算，因此追溯去年至今年3月作為第一批獎勵。

邱泰源表示，獎勵金一定要用在護理人力身上，比如鼓勵護理人員留任，或是給白班、假日上班的護理人員，這都會計算為KPI，此外KPI也會計算今年護理人力是否較去年增加。

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邱泰源強調，三班護病比的獎勵一定要用在留任、改善護理人力，醫院也要回報使用情況，如果護理人員沒感受到，衛福部會再與醫院溝通，加強改善護理人員職場環境。

媒體報導，衛福部斥資新台幣1800萬元建置空轉平台，但日前疑似出包惹民怨，邱泰源表示，這是錯誤訊息，空轉平台一直運轉順利，可能是操作人員不熟悉，認為空轉平台不理想，衛福部護理及健康照護司今天會說明。（編輯：潘羿菁）1140626