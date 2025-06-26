中原大學志工暑假前進柬泰 培育英文師、開資訊課

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（中央社記者許秩維台北26日電）中原大學青年海外志工隊將於暑假前往柬埔寨和泰國，為當地培育在地英文種子教師、舉辦藝術華語夏令營、開設資訊實作課，將所學轉化為貼近在地需求的服務。

中原大學今天發布新聞稿指出，中原「柬埔寨海外志工隊」將前往柬埔寨暹粒鄉村，攜手當地非營利組織執行英文師資培育計畫，協助高中生成為未來的英文教師，落實「由在地人培力在地人」的永續模式，讓教育種子在村落間延續。

中原「泰國海外志工隊」將深入泰緬邊境的美索華語小學，與桃園心一慈善基金會及中壢高商合作，舉辦融合藝術創意的華語夏令營，希望透過多元化的課程設計，激發學童的學習動機，並促進台灣與泰國之間的跨文化交流。

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中原「泰空曼遊」青年志工隊則將前往泰國孔敬府的亞洲人文學院，展開資訊教育服務，課程內容涵蓋沉浸式VR體驗教學、遊戲式程式設計、生成式AI工具應用等，團隊將依學生年齡採雙語分齡教學，並結合競賽機制提升學習成效。

中原大學資訊管理系教師廖秀莉表示，因應當地需求與教學挑戰，團隊於出發前半年即展開實地需求調查與教材研發，並完成文化、語言、技術及安全等訓練；課程設計循序漸進，從基礎硬體操作到實務專題應用，還融入台灣美食與景點分享，讓學生在學習之餘體驗台灣文化，同時期望提升當地學生資訊素養，縮小數位落差。（編輯：張雅淨）1140626