IU新專輯展功力 Balming Tiger7月來台開唱

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（中央社記者王心妤台北26日電）韓國樂團Balming Tiger去年在大港開唱演出獲好評，也曾跟人氣韓團BTS成員RM、還有歌手IU合作，此次宣布將以17人的完整樂團形式，7月19日在Legacy Taipei開唱。

Balming Tiger的音樂風格偏向實驗性質，曾得過2023年韓國嘻哈大獎（Korean Hip-hop Awards）的年度最佳合作獎與年度最佳音樂錄影帶肯定。

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此外，Balming Tiger曾跟防彈少年團BTS成員RM合作歌曲「Sexy Nukim」，近期還參與歌手IU的新專輯，並合作推出歌曲「Beautiful Person」，展現悠遊於獨立跟流行音樂之間的能力。

除了韓國歌手，Balming Tiger也跨界跟日本歌舞系女團ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）共同推出新歌「Narani Narani」，累積更多音樂能量。（編輯：吳素柔）1140626