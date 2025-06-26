加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
高空冷心低壓移入 吳德榮：午後雷雨恐延續至夜間
首頁 / 娛樂

IU新專輯展功力 Balming Tiger7月來台開唱

2025/6/26 10:23（6/26 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國樂團Balming Tiger曾登上「大港開唱」演出，7月將2度來台開唱。（Young Team Productions提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月26日
韓國樂團Balming Tiger曾登上「大港開唱」演出，7月將2度來台開唱。（Young Team Productions提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）韓國樂團Balming Tiger去年在大港開唱演出獲好評，也曾跟人氣韓團BTS成員RM、還有歌手IU合作，此次宣布將以17人的完整樂團形式，7月19日在Legacy Taipei開唱。

Balming Tiger的音樂風格偏向實驗性質，曾得過2023年韓國嘻哈大獎（Korean Hip-hop Awards）的年度最佳合作獎與年度最佳音樂錄影帶肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，Balming Tiger曾跟防彈少年團BTS成員RM合作歌曲「Sexy Nukim」，近期還參與歌手IU的新專輯，並合作推出歌曲「Beautiful Person」，展現悠遊於獨立跟流行音樂之間的能力。

除了韓國歌手，Balming Tiger也跨界跟日本歌舞系女團ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）共同推出新歌「Narani Narani」，累積更多音樂能量。（編輯：吳素柔）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：