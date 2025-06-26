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輝達市值創高帶旺AI 投顧：台股緩步上攻23000點

2025/6/26 08:27
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（中央社記者吳家豪台北26日電）中東緊張局勢降溫，美股收盤互有漲跌。投顧指出，輝達股價與市值創新高，投資人對人工智慧（AI）信心增加，加上台積電昨天填息、投信作帳行情啟動，多頭信心逐漸回溫，預估台股指數盤堅，緩步往23000點關卡邁進。

以色列與伊朗間維持著脆弱的停火狀態，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會的證詞，道瓊工業指數25日下跌106.59點或0.25%，收42982.43點；標普500指數略跌0.02點或0.00%，收6092.16點；那斯達克指數上漲61.02點或0.31%，收19973.55點；費城半導體指數揚升51.43點或0.95%，收5493.30點。

台股25日開高走高，權值股台積電收盤上漲20元、順利完成填息，AI股緯創、緯穎等點火助威，加權指數終場上漲241.85點，收22430.61點，越過年線約22269點。

產業訊息部分，食品大廠南僑集團子公司皇家可口旗下擁有杜老爺系列冰品等品牌，皇家可口25日送件申請股票上市，為今年第13家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

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食品廠愛之味25日完成董事改選，陳冠翰連任董事長，原總經理陳志展升任愛之味副董事長，總經理則由家族二代陳冠豪接任。

航空股華航積極執行機隊汰舊換新計畫，董事會25日決議引進5架A350-900航機以及8架A321neo客機，因應短程與中長程航線營運需求。（編輯：楊凱翔）1140626

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