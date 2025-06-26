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CIA掌握可靠情資：伊朗核設施遭美空襲重創 重建需數年
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早安世界》罷免案投票7大注意事項 當天從事罷免活動也違法

2025/6/26 07:58（6/26 08:01 更新）
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24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。（中央社製圖）
24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。（中央社製圖）
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罷免案投票7大注意事項 當天從事罷免活動也違法

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，當天需帶身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票。中選會提醒7大注意事項，包括投票日禁止從事與罷免有關的活動；禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票、禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所等。（看完整報導

海鯤艦分階段進行潛航與作戰測試 9月30日完成海測

國造潛艦原型艦海鯤艦17日首次進行浮航測試，海軍參謀長邱俊榮表示，海鯤艦會先做3、4次海上浮航測試，進行裝備調整、調校，然後進行深度50公尺的潛水試航，再進入深度200公尺的深水測試，加上必要的作戰測試，規劃9月30日完成海上測試。（看完整報導

漢光演習7月登場 演練持久戰、大型賣場避難

7月漢光演習首度結合城鎮韌性演習，共築軍民團結防衛韌性。這次漢光演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，且國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練，並將在台灣本島及離外島等7個地區配合漢光演習進行防空操演。（看完整報導

新台幣爆量強漲站上29.3元創逾3年新高 單日最強亞幣

中東戰事平息，避險情緒降溫，加上降息預期轉濃，美元指數下挫，非美貨幣順勢強漲。儘管央行出手調節，新台幣兌美元25日收盤收在29.391元，勁升1.45角，創逾3年新高，且登上單日最強亞幣。（看完整報導

未來一週高溫炎熱 留意午後雷陣雨

交通部中央氣象署25日表示，未來一週高溫炎熱，26日、27日留意午後短暫雷陣雨，各地高溫攝氏32至35度，大台北、中南部近山區、花蓮可能局部會出現36度以上。28日至7月1日南風雲系北移，南台灣、東南部可能會有局部短暫陣雨，其他地方多雲、可見陽光，午後有短暫雷陣雨。（看完整報導

阿茲海默症新藥在台上市 使用條件、費用一次看

2款阿茲海默症新藥在台上市，藥效是可移除致病的「類澱粉」沉澱，20年來首見這種失智症新藥，為治療里程碑。新藥與舊的藥物有何不同？有何使用條件？效果及副作用如何？中央社整理一次看。（看完整報導

北約允提高國防開支至GDP占比5% 看懂後續可能發展

北大西洋公約組織領導人25日在荷蘭海牙舉行高峰會，就國防開支占國內生產毛額5%的承諾簽署協議，以滿足美國總統川普的要求。川普大表讚賞，並說：「我認為這是每一個人的巨大勝利，我們很快就會達到平等，不得不如此。」北約32成員國2035年前專門用於核心軍事需求的占比須達3.5%，諸如網路安全和基礎設施等更廣泛性「國防相關」領域占比1.5%；這讓手頭拮据的歐洲國家得到一點彈性。（看完整報導

前北市警郭昇翰涉手機、針孔偷拍 判刑計13年2月

前台北市大安警分局員警郭昇翰自民國111年至113年間涉嫌在派出所1樓身障廁所及2樓蹲式廁所內安裝設針孔攝影機，偷拍不特定人如廁畫面，北院25日依違反個資法、兒少條例等罪判刑計有期徒刑13年2月，可上訴。另外，警偵辦「創意私房」案，查出郭昇翰為會員之一，涉嫌偷拍數名女子如廁，並陸續接獲多人提告，於去年12月及今年4月分批起訴。（看完整報導

黃博煒八仙塵爆截四肢求生 走過10年感謝醫療團隊「我有好好過生活」

「八仙塵爆」傷者黃博煒25日回到當年收治他的新光醫院演講，分享傷後10年的心情。當年他全身燒燙傷面積高達90%，更失去四肢。但他憑著不甘願的鬥志勇抗命運磨難，如今能自立，盼鼓舞他人面對困境。他想告訴當年全力救護的醫療團隊：「你們的努力沒有白費，我有好好過生活。」（看完整報導

228事件受難菁英林茂生失蹤至今近80年 家族聲請死亡宣告獲准

228事件受難菁英林茂生，自228事件後下落不明至今近80年，其家族成員今年5月間向台北地方法院聲請死亡宣告，北院6月20日裁准。林茂生為台灣首位哲學博士，抨擊行政長官公署施政不遺餘力。228事件期間，林茂生被邀發表簡短意見，為當局所忌，遭羅織陰謀叛亂罪名，同年3月11日於自宅遭特務人員逮捕，迄今生死不明。（看完整報導

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