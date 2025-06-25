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新台幣爆量強漲站上29.3元創逾3年新高 登最強亞幣

2025/6/25 17:59（6/25 18:09 更新）
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新台幣25日收盤勁升1.45角，登上單日最強亞幣。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
新台幣25日收盤勁升1.45角，登上單日最強亞幣。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中東戰事平息，避險情緒降溫，加上降息預期轉濃，美元指數下挫，非美貨幣順勢強漲。儘管央行出手調節，新台幣兌美元今天收盤收在29.391元，勁升1.45角，創逾3年新高，且登上單日最強亞幣。

台北及元太外匯市場今天總成交金額爆出21.595億美元的大量。

伊朗和以色列結束為期12天的戰爭，中東緊張局勢緩和，投資人吞下定心丸，美股收盤勁揚。在此同時，美國聯準會官員釋出鴿派訊號，市場解讀若通膨受控，降息時點可能提早，美元指數應聲走弱，一度跌破98價位。

新台幣兌美元以29.50元開出，在美元走弱、台股勁揚、熱錢匯入3大力道助攻之下，匯價強勢上漲，盤中最高升抵29.352元，強漲1.84角。

外匯交易員指出，外資、投信今天大量匯入，推動新台幣強勢走升，上午還有些進口商等美元買盤進場，讓匯價撐在29.4元，午後美元買盤縮手，升幅迅速擴大，站上29.3元；儘管央行尾盤進場調節，沒收部分升幅，終場收在29.391元，創下2022年6月3日以來、逾3年最高紀錄。

央行統計，美元指數今天下跌0.1%，亞幣全面走升，其中新台幣勁揚0.49%，升幅超越人民幣、韓元、日圓，登上最強亞幣。

新台幣連2日強升，累計升值3.43角或1.17%，央行雖有調節，但並未死守29.5元，使得今天新台幣收盤價睽違3年，重返29.3元。

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外匯交易員指出，近期受到地緣政治風險干擾，新台幣一度轉貶，隨著利空淡化，新台幣重回升值路徑，但應該是一波一波緩步前進，而非急升走勢。

儘管市場對美國降息預期轉濃，有利亞幣走升，外匯交易員認為，目前聯準會內部態度分歧，接下來聯準會主席鮑爾的發言，以及國際局勢變化，將牽動市場信心，進而左右國際匯市。（編輯：張均懋）1140625

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