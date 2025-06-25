未來一週高溫炎熱 留意午後雷陣雨

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）交通部中央氣象署今天表示，未來一週高溫炎熱，明天、27日留意午後短暫雷陣雨，各地高溫攝氏32至35度，大台北、中南部近山區、花蓮可能局部會出現36度以上。

氣象署下午發布資訊，位於海南島東方的熱帶擾動下午增強為熱帶性低氣壓，以每小時11公里速度，向西進行。預報員黃恩鴻告訴中央社記者，因目前距離較遠，對台灣天氣沒有直接影響。

黃恩鴻表示，未來一週天氣型態類似，大致是白天高溫炎熱、晴朗多雲，午後留意短暫雷陣雨，明天、27日高空冷心低壓逐漸靠近，午後對流發展旺盛，降雨時間將增加。

黃恩鴻說，明天、27日午後南部、中部以北山區可能會有局部大雨，28日至7月1日南風雲系北移，南台灣、東南部可能會有局部短暫陣雨，其他地方多雲、可見陽光，午後有短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，觀察7月2日各地水氣減少，轉偏東南風，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，而午後西半部與其他山區可能有局部短暫雷陣雨。

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黃恩鴻提到，菲律賓東方海面週末後可能會有明顯熱帶系統發展，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，但之後路徑、強度以及對台灣影響，變化還是很大，還須密切觀察。

氣溫方面，黃恩鴻表示，未來一週各地高溫約32至35度，其中大台北、中南部近山區、花蓮局部高溫可能會到36度以上。（編輯：管中維）1140625