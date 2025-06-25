加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 社會

228事件受難菁英林茂生失蹤至今近80年 家族聲請死亡宣告獲准

2025/6/25 14:00（6/25 14:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228事件受難菁英林茂生失蹤迄今近80年，家族成員聲請死亡宣告獲准。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
228事件受難菁英林茂生失蹤迄今近80年，家族成員聲請死亡宣告獲准。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北25日電）228事件受難菁英即台灣首位留美哲學博士林茂生，自228事件後下落不明至今近80年，其家族成員今年5月間向台北地方法院聲請死亡宣告，北院已於6月20日裁准。

台北地方法院民事裁定主文指出，准對失蹤人林茂生為宣告死亡之公示催告；應於本公示催告公告之翌日起2個月內，向法院陳報現尚生存，如不陳報，法院將宣告其為死亡。本裁定不得抗告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民法規定，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告；失蹤人為80歲以上者，得於失蹤滿3年後，為死亡之宣告；失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿1年後，為死亡之宣告。

根據國家人權記憶庫網站資料指出，林茂生為台灣首位哲學博士，抨擊行政長官公署施政不遺餘力。1947年228事件發生期間，台北市成立處理委員會，受難者被邀發表簡短意見，為當局所忌，遭羅織陰謀叛亂罪名，同年3月11日於自宅遭特務人員逮捕，迄今生死不明。（編輯：張銘坤）1140625

#228事件
#台北市
#台北地方法院
#林茂生
在 Threads 查看
延伸閱讀
人權館人權紀念碑錄名增補近4000名受害者 轉型正義再向前邁進父柯旗化白色恐怖受難 新院士柯志明兒時書信盼「快回來」催淚林宅血案陳文成案 促轉會曝部分檔案幾乎全塗黑基隆228檔案 證實鐵絲穿手掌腳踝串起多人丟下海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：