基隆228檔案 證實鐵絲穿手掌腳踝串起多人丟下海

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（中央社記者溫貴香台北25日電）國史館館長陳儀深今天在228檔案彙編新書發表會表示，此次第30冊是以基隆市政府檔案為主，他要感謝前館長張炎憲所採集的口述史，其中難得訪問到當事人林木杞，證實當年把幾個人用鐵絲穿過手掌腳踝、串在一起丟到海裡。

今年是228事件76週年，國史館今天下午舉行基隆228檔案彙編新書發表暨座談會，邀請總統府秘書長林佳龍、228事件紀念基金會董事長薛化元，中研院等學者與受難者家屬出席。

薛化元在致詞時指出，國史館一直持續推動228事件案件史料的出版，但對於加害者是誰，還是存在模糊空間，可見追究歷史真相還有待努力；他呼籲，現在是修改「政治檔案條例」時機，應將國史館納入該條例，以利國史館蒐集並公開出版更多有關228事件的檔案。

中央研究院台灣史研究所兼任研究員黃富三在座談時指出，基隆民眾遭受到的軍事鎮壓是非常嚴重的，而基隆浮屍是誰造成，可透過檔案資料進一步探索；中研院台史所助研究員林正慧表示，透過比對基隆228檔案與高雄228檔案可看出，這兩地都是鎮壓最慘重，但手段卻不一樣，值得進一步探究。

陳儀深指出，張炎憲採集的口述史「基隆雨港二二八」在2011年3月由吳三連台灣史料基金會出版，其中難得訪問到林木杞（228事件中，林木杞被中國兵用鐵絲貫穿手腳拖到基隆港槍決，因被綁在9人一串的最邊緣，槍擊未中，落入基隆港中後掙脫鐵絲死裡逃生），證實把幾個人用鐵絲穿過手掌腳踝、串在一起丟到海裡，不是沒有根據的傳說。

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陳儀深表示，他後來看到時任基隆要塞司令史宏熹於1980年寫的信件，裡面也承認基隆港浮屍一事，但是否如史宏熹所言，是台北的憲兵殺人載往基隆港丟，尚待進一步研究。

根據基隆228檔案彙編引述當年區公所調查表顯示，受難者最終在基隆市海面、日新町海中、海內海面、永安旅社對面海面尋獲屍體；「基隆海面浮屍」場景，不僅深植基隆老一輩的見聞與記憶裡，連時任基隆要塞司令史宏熹在33年後依舊印象深刻。（編輯：林克倫）1120225