人權館人權紀念碑錄名更新 轉型正義再向前邁進

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）國家人權博物館今天舉行人權紀念碑錄名更新竣工揭牌典禮，由文化部長李遠與受難者及其家屬代表等共同為紀念碑揭牌。將更新後的名字碑石安置於紀念碑上，象徵對歷史的尊重與轉型正義。

在基隆深美國小童聲合唱團、兒童弦樂團與政治受難者高一生孫子高崇文的長號樂聲中，人權館人權紀念碑錄名更新竣工揭牌典禮正式舉行。

紀念碑從2015年設立至今10年，名錄從原有8079位政治受難者，增加至1萬2060位，代表了台灣對於過去政治受難者檔案的漸次開放與調查更加落實。

今天現場高崇文以音樂穿越時空，悼念祖父與所有受難者。他致詞表示，「71年前我父親沒有等到他父親回家，但何其慶幸，我的孩子不再需要面對相同的悲劇，今天我們得以自由的生活，是無數前輩菁英負重前行的結果，我們一定要更加珍惜。」

白色恐怖受難者楊田郎致詞表示，他只因16歲在戲院廁所發言對社會不滿就被捕，歷經新竹警局、台北警總到綠島等地關押長達7年，「說雖然痛苦，卻也因難友們都像大哥般照顧我，我沒有文憑但學習很多。」楊田郎說，出獄後與難友成立互助會攜手扶持，「感謝政府將歷史刻進紀念碑，讓後人不再遺忘。」

國家人權博物館景美紀念園區「人權紀念碑」這次錄名更新以促轉會報告為基礎，結合史料比對與專家學者審議進行修訂，並增設查詢系統，串接「國家人權記憶庫」，提供民眾查詢人物、事件與文獻等資訊，深化歷史教育與社會記憶。

國家人權博物館館長洪世芳接受中央社記者專訪表示，2015年紀念碑就已經完成，但現在名單越來越多，史料越來越開放，經過2年完整調查之後，從8079名增加為1萬2060名，設計上也把原本碑體加寬，得以容納更多姓名。洪世芳說，現在也留一些空白，會持續調查研究後增補。

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洪世芳說，第1區是死刑且執行，遭擊斃之受難者，包含宣判死刑並遭槍決，或是在228事件當時過世的受難者；第2區則是「失蹤之受難者」；第3個區域則是「無期、有期徒刑及身體、自由、財產或名譽受侵害的受難者」。

石碑左上方刻有受難起訖年，特別是如果不幸在受難過程中離世，離世年份則以紅色字體呈現，紀念其因威權統治而失去的生命。今天現場有年事已高的受難者家屬努力找著石碑上的名字，獻上百合花，口中喃喃自語：「我們找到你了啊，要在天上看顧大家啊！」場面令人動容。（編輯：龍柏安）1140424