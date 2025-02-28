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228事件在新竹痕跡旭橋不義遺址 市府設解說牌

2025/2/28 19:12（2/28 19:26 更新）
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新竹市中央路與府後街交會處，曾因228事件衍生侵害人權的「旭橋事件」，竹市府表示，「旭橋事件」解說牌經地方爭取，日前已完成豎立，並有中文與英文呈現，盼讓此段歷史不被遺忘。（劉康彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月28日
新竹市中央路與府後街交會處，曾因228事件衍生侵害人權的「旭橋事件」，竹市府表示，「旭橋事件」解說牌經地方爭取，日前已完成豎立，並有中文與英文呈現，盼讓此段歷史不被遺忘。（劉康彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市中央路與府後街交會處－旭橋曾因228事件衍生侵害人權的「旭橋事件」，此處已被國家定位為不義遺址。竹市府今天指出，「旭橋事件」解說牌已豎立，記錄歷史不被遺忘。

民進黨新竹市議員劉康彥今天告訴中央社記者，去年2月28日他與新竹地方文史工作者王昱登共同召開記者會，盼社會正視228事件過程中，在新竹市的流血衝突「旭橋事件」。

他表示，旭橋（現名稱為成功橋）已被國家定位為不義遺址，不應沒有解說牌，後經新竹市府文化局長王翔郁、文資科等人員協助，日前「旭橋事件」的解說牌已設置於中央路護城河畔。

劉康彥指出，228事件同年的3月2日，新竹市區也發生數起聚集抗爭，為維持秩序，軍、警搭乘架設機槍的卡車巡視，卻在旭橋與民眾衝突，失控開槍掃射，造成8人死亡。

他說，8人是官方有紀錄的死亡人數，當初由誰下令開槍也不可考，盼藉由不義遺址解說牌，能還原部分歷史真相，也展望未來，共同反省威權統治的錯誤，提醒政府不再犯侵害人權的流血事件。

對此，新竹市府表示，「旭橋事件」解說牌經地方爭取，日前已完成豎立，並有中文與英文呈現，盼讓此段歷史不被遺忘。

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依據國家人權博物館網站指出，228事件中，旭橋曾發生軍警執行任務造成無辜民眾傷亡，嚴重侵害人權，促轉會依「促進轉型正義條例」與「促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點」，審定「新竹原旭橋」為不義遺址。

另外，新竹市政府今天舉辦228追思音樂會，參與追思的受難者及家屬有楊金土、張文淵、楊雄鎮、陳渙亭、楊田郎等人，新竹市代理市長邱臣遠、與會者共為受難者默哀，並以純白的百合花朵向受難者表達追思。（編輯：戴光育）1140228

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