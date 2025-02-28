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新北辦228事件78週年紀念儀式 音樂會表達追思

2025/2/28 18:18
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市今天舉行228事件78週年紀念儀式，以音樂會表達追思，新北市228總會理事長洪顯詔及受難者家屬一起默哀。新北市長侯友宜指出，檢視過去是為凝聚共識，放下衝突、對立。

新北市228事件紀念儀式今天下午在三重區228紀念公園舉行，長笛演奏家蔡佳芬及小號演奏家林昭成攜手演奏「月夜愁」、「望春風」等當年禁歌，盼喚起民眾對歷史的省思與追憶。

儀式中，侯友宜率團隊與洪顯詔、受難者家屬一起默哀，侯友宜並逐一遞送鮮花給家屬，向受難者致上最深敬意。

侯友宜致詞表示，以往的禁歌隨歷史轉換，現在大家都會唱，代表的是鄉愁、是經典。舉辦音樂會是表達對受害者的追思，檢視過去是為凝聚共識，放下對立與衝突，一起和諧、團結面對未來。

洪顯詔代表家屬致詞指出，瞭解歷史就會化解衝突，78年過去了，怨恨要化解，並拋棄悲哀。

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新北市民政局發布新聞稿表示，88歲的受難者家屬林國泰回憶，當年他的父親到新莊修理農具，回程遭軍隊無端攻擊、反綁，被步槍穿刺後丟入淡水河。經漂游岸邊才倖免於難，但也長期臥床後病逝。

林國泰說，近年受難者及家屬陸續凋零，參加音樂會除追思父親，也與其他受難者家屬彼此關懷問暖。（編輯：戴光育）1140228

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