出席228活動遭嗆加害者後代 蔣萬安：尊重不同意見

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安今天出席228紀念會活動時被嗆「加害者後代，出去」，蔣萬安會後受訪說，台灣是民主包容多元的國家，尊重不同意見。

總統賴清德今天首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉。他說，228事件發生原因不是族群衝突，推給族群衝突是完全不負責任、非常不應該，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

台北市長蔣萬安今出席北市228紀念會，會後接受媒體聯訪時被問及此事，他回應，身為負責任的政治人物，面對歷史跟人民應該要謹慎謙卑、要有更高的視野跟格局以及更大的包容，當前對外是日益複雜的大環境、對內要克服許多沒共識的議題，怎麼樣能團結最大的多數、真正記取歷史教訓，是身為政治人物應有的責任跟胸襟，也是他自己從政以來最大的期許。

蔣萬安表示，北市一直秉持著社會進步跟民主價值，堅守多元包容的理念來正視跟重視歷史，促進對事實完整的了解。

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媒體追問如何看待被自稱受難者家屬抗議「加害者後代出去」等，蔣萬安說，台灣是民主包容多元的國家，尊重不同意見；而今天警力安排都是依慣例，希望追思會和平順利。

媒體問是否會以蔣家人身分道歉，蔣萬安表示他以市長身分初次參加228追思會時，就表達過他身為台北市長，對當年228事件，向所有受難者跟家屬表達最深歉意。（編輯：林恕暉）1140228