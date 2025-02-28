蔣萬安：北市228紀念館不收門票 再次向受難者致歉

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安今天出席228追思活動，宣布台北228紀念館重新開館，常設展解密情治檔案、家屬捐贈文物，且不收門票，再次為228事件向所有受難者與家屬表達最深歉意。

蔣萬安出席228事件78週年紀念會，致詞時表示，再次以台北市長的身分來到228紀念活動，心情依舊是肅穆與誠懇。歷史的傷痛未曾遠去、都有責任不斷地反思與銘記。

蔣萬安說，去年底受難者家屬徐光去世，徐光一生致力於還原228真相、推動社會對話與族群和解，去年徐光在228追思會上說228事件「是痛、是恨，不過有愛才能有和平，有和平就有一切的自由」。

蔣萬安說，今天的緬懷不只是向她致敬，也對78年前228事件苦難追思，找尋和解與團結的可能。228雖然已記載入史冊、讓每個孩子從小銘記，但仍要持續透過不同方式，讓今天對於新世代的意義不只是一個「國定假日」。

蔣萬安表示，他一上任就要求文化局投入228紀念館的修復，經歷2年「閉館不休館」，隨著剛剛和平鐘的聲響，正式宣布台北228紀念館重新開館。不只修復紀念館原身、也就是228事件現場之一的「台北放送局」建築形貌，新的常設展也將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多參訪者能夠免費入館、了解歷史。

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蔣萬安承諾市府會持續推動人權教育、持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承。

蔣萬安說，堅信民主、開放與多元的價值，重視並且正視歷史過往、促進對事實完整理解，才能推動社會進步，「身為台北市長，我再次為當年的228事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意」。（編輯：方沛清）1140228

台北市長蔣萬安（前右）28日到228和平公園出席228事件78週年紀念會，除聆聽受難者家屬意見，也宣布台北228紀念館重新開館，常設展解密情治檔案、家屬捐贈文物，且未來不再收取門票，讓更多參訪者了解歷史。中央社記者謝佳璋攝 114年2月28日