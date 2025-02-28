228事件花蓮百歲受難者敲鐘 盼一切歸於和平

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）228花蓮關懷協會今天舉辦追思音樂會，百歲受難者廖丙盛帶領敲和平鐘，盼一切歸於和平。花蓮鳳林鎮受難者張七郎後代以單車走讀方式，追溯家族的貢獻及歷史痕跡。

228事件78週年，花蓮縣府每年與228花蓮關懷協會合作，在228和平廣場舉辦追思音樂會，縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁等出席，依序上台向已逝英靈獻花、向受難家屬致意。

百歲高齡的受難者廖丙盛每年都會出席，今天同樣由妻子陪同，帶領眾人敲響和平鐘，盼一切歸於和平。

228花蓮關懷協會理事長施議汝致詞表示，台灣社會進步了，仍要記住過往的艱辛，珍惜擁有的一切，感謝大家的努力，讓紀念公園不僅是紀念這段悲傷的歷史，更能成為傳承、教育後代的場域。

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228事件中花蓮醫師張七郎一家3口遭殺害，合葬在鳳林鎮水源地的太古巢墓園。台灣基督長老教會鳳林教會今天舉行紀念音樂會，並邀請張七郎後代陳惠操導覽，以單車走讀方式，了解家族對地方的貢獻及歷史遺跡。

張七郎家族1921年遷居至花蓮鳳林鎮，將醫療及教育理念帶到東部，受到鄰里推崇，音樂會融合張七郎家族的歷史介紹；單車走讀到訪鳳林公墓、鳳林國中及仁壽醫院舊址，深化事件對當地的情感連結。（編輯：郭諭儒）1140228