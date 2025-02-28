228事件78週年 朱立倫：放下對立攜手前進

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（中央社記者王承中台北28日電）今天是228和平紀念日，國民黨主席朱立倫表示，放下對立，攜手前進，讓台灣成為充滿希望的家園。國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任，今天的執政者民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。

今天是228事件78週年，國民黨主席朱立倫在臉書發文指出，站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思228事件，這段台灣歷史上的深刻傷痕。不只是悼念，更是提醒自己，和平得來不易，唯有攜手努力，才能確保社會安定，讓歷史不再重演，讓傷痛不再延續。

朱立倫表示，面對歷史，必須誠實且謙卑。國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任。同樣地，今天的執政者民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，台灣的社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。

朱立倫解釋，「家和萬事興」是台灣最熟悉、最珍惜的價值。然而，近年來政治惡鬥加劇，社會充滿對立，不禁想問，台灣可以更好，為什麼要選擇鬥爭。罷免、抹黑、攻擊，這樣的政治文化讓社會更加不安，讓彼此更加陌生。台灣不該是充滿對立的戰場，應是充滿希望與溫暖的家園。

朱立倫提到，可以選擇不同的道路，可以選擇對話、選擇理解、選擇穿越、選擇前進，可以選擇相信彼此，相信團結的力量，相信台灣的未來不是建立在仇恨與鬥爭上，而是建立在尊重與共榮之上。

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朱立倫說明，今天的紀念，不只是為了回顧歷史，而是為了給未來一個希望，大家要一起走向一個更加溫暖、更加團結的台灣。

朱立倫強調，放下對立，伸出雙手，與所有關心台灣的人一起努力，無論是執政者，還是社會上的每一個人，都應該共同承擔這份責任。讓台灣的政治回歸理性，讓人民真正感受到安定與幸福。用愛、用包容、用團結，迎向更美好的未來。 因為唯有團結，台灣才能更強大。（編輯：張若瑤）1140228