加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
228紀念活動
新聞專題
228紀念活動5/67
首頁 / 政治

228事件78週年 朱立倫：放下對立攜手前進

2025/2/28 15:32（2/28 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）今天是228和平紀念日，國民黨主席朱立倫表示，放下對立，攜手前進，讓台灣成為充滿希望的家園。國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任，今天的執政者民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。

今天是228事件78週年，國民黨主席朱立倫在臉書發文指出，站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思228事件，這段台灣歷史上的深刻傷痕。不只是悼念，更是提醒自己，和平得來不易，唯有攜手努力，才能確保社會安定，讓歷史不再重演，讓傷痛不再延續。

朱立倫表示，面對歷史，必須誠實且謙卑。國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任。同樣地，今天的執政者民進黨，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，台灣的社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。

朱立倫解釋，「家和萬事興」是台灣最熟悉、最珍惜的價值。然而，近年來政治惡鬥加劇，社會充滿對立，不禁想問，台灣可以更好，為什麼要選擇鬥爭。罷免、抹黑、攻擊，這樣的政治文化讓社會更加不安，讓彼此更加陌生。台灣不該是充滿對立的戰場，應是充滿希望與溫暖的家園。

朱立倫提到，可以選擇不同的道路，可以選擇對話、選擇理解、選擇穿越、選擇前進，可以選擇相信彼此，相信團結的力量，相信台灣的未來不是建立在仇恨與鬥爭上，而是建立在尊重與共榮之上。

google news透過 Google News追蹤中央社

朱立倫說明，今天的紀念，不只是為了回顧歷史，而是為了給未來一個希望，大家要一起走向一個更加溫暖、更加團結的台灣。

朱立倫強調，放下對立，伸出雙手，與所有關心台灣的人一起努力，無論是執政者，還是社會上的每一個人，都應該共同承擔這份責任。讓台灣的政治回歸理性，讓人民真正感受到安定與幸福。用愛、用包容、用團結，迎向更美好的未來。 因為唯有團結，台灣才能更強大。（編輯：張若瑤）1140228

#228
#228事件
#民進黨
#朱立倫
#國民黨
朱立倫
紀念228 朱立倫：執政黨應謙卑面對民眾問題政院提總預算覆議案 朱立倫籲卓榮泰赴立院報告
228事件
戴台灣百合胸章紀念228 林佳龍：銘記歷史堅守自由9立委罷免一階未達門檻 綠委：國民黨發動正當性低
228紀念活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
228追思 江啟臣指面對才有和解、何欣純籲莫忘教訓
61
更多編輯台推薦新聞：