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228追思 江啟臣指面對才有和解、何欣純籲莫忘教訓

2025/2/28 15:23（2/28 16:01 更新）
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台中市政府28日在大里區國光公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，228受難者家屬、多名民代出席，眾人默哀悼念並獻上百合花。中央社記者趙麗妍攝 114年2月28日
台中市政府28日在大里區國光公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，228受難者家屬、多名民代出席，眾人默哀悼念並獻上百合花。中央社記者趙麗妍攝 114年2月28日
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市政府今天舉辦228和平紀念追思會，邀請受難者家屬參與。立法院副院長江啟臣指出，面對歷史才能有和解與包容，立委何欣純提到，莫忘歷史教訓，守護台灣民主自由。

台中市政府今天在大里區國光公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，副市長黃國榮默哀追思並獻上百合花。國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、羅廷瑋、民進黨籍立委何欣純、市議員張芬郁、林德宇、李天生、陳雅惠等人出席。

大台中228協會理事長廖苓惠指出，執政黨錯了可以建議，現在許多立委都是高知識分子，應該會思考判斷，呼籲不能因個人利益親共，藍白兩黨不要不分是非跟執政黨硬拚。

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江啟臣說，對受害者及家屬要撫平、彌補，必須謙卑坦承面對歷史，才能有和解與包容。何欣純提到，不要忘記歷史教訓，必須守護台灣的民主自由，用愛與行動讓台灣更進步。

黃國榮表示，民主、自由非常重要，但不是從天上掉下來。政府對228事件的罹難者、家屬的賠償及恢復名譽雖都逐步進行，但仍然不夠，還得繼續努力。（編輯：謝雅竹）1140228

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