彰化228追思活動 受難者協會盼實現林才壽遺願

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（中央社記者吳哲豪彰化縣28日電）彰化228紀念活動今天在縣立圖書館前廣場舉行，彰化228關懷協會指出，彰化228受難者林才壽去世前曾呼籲建立能永續祭祀所有228遇難者場所，盼相關單位實現遺願。

彰化縣228和平紀念日活動在彰化縣立圖書館前廣場舉行，彰化縣長王惠美等人手持百合，在圖書館前廣場的228事件紀念碑舉辦祈福儀式，象徵歷史傷痛會逐漸凝聚自由、包容與希望。

王惠美致詞時說，往年都會來參加活動的林才壽老先生，在2月14日辭世，林才壽不僅是228事件的見證者，也長期推動揭露事件歷史真相，今天在追思緬懷事件之餘，更要努力學習如何用更客觀角度看待歷史賦予的深刻涵義並學習進步。

彰化縣228關懷協會理事長楊澤民則發聲明，指林才壽終身盼望台灣能有1處可永續恭祭全數228遇難者的場所或建物，志願未能實現，呼籲政府實現林才壽的遺願。

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根據228事件紀念基金會資料，林才壽228事件期間被推舉為青年自衛隊長，率隊保護農會公糧、巡查市街等，之後接受任務去「借」武器，留下借據後將武器、糧食載運至二七部隊，向溪湖糖廠及台中空軍三廠所留借據，成為林才壽叛亂罪證。

林才壽2004年成立彰化縣228關懷協會，2007年成立台灣228事件遇難先烈恭祭協會，近年則與陳婉真、楊澤民等人不斷呼籲，最終促使彰化縣政府於2022年設立228紀念碑。（編輯：謝雅竹）1140228