馬英九追思228：要徹底平反台灣才會安定

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）前總統馬英九今出席北市228追思會，表示此不幸事件要徹底平反，否則台灣不會安定，要更努力才能化解家屬傷痛，不是單靠政府認錯、賠償或建紀念碑等就能解決。

馬英九今出席北市228事件78周年紀念會，致詞時表示，這是他第26次參加，以肅穆的心情追思令國人傷痛的不幸歷史事件。

馬英九致詞時表示，今天特地穿上228受難者家屬徐光織給他的毛背心，象徵親屬跟他之間的深厚友情；徐光之前都會在他生日時遠從淡水到內湖辦公室去拜訪他，他一直很珍惜跟徐光個人的友誼，與228家屬全體之間的情誼。

馬英九說，228事件是台灣近代歷史上最令人傷痛的一頁，他閱讀相關歷史，深刻感受到此不幸事件一定要徹底平反，不然台灣社會不會安定，往後幾十年他一直朝這個方向努力，也看到一些具體成果。

馬英九表示，他一向認為「面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明；面對因此受難家屬，要將心比心，療傷止痛」，面對228時必須化仇恨為友愛、以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒，攜手推動台灣的「自由、民主、人權、法治」。

馬英九說，他擔任公職期間，陸續參與228事件相關案件的審查，在傾聽家屬心聲的過程中，深刻體會到，失去至愛家人的那種傷痛、煎熬與悲憤，不是單靠政府認錯、道歉、賠償、恢復名譽、與成立基金會、建立紀念碑（紀念館）就能夠完全化解的，一定要做更多的努力才夠抒解家屬的哀痛。

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馬英九表示，2016年是他最後一次以中華民國總統的身分，參加官方舉辦的紀念228活動，但爾後的每一年仍然與家屬們維持頻繁的互動，也希望可以提醒國人，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史的教訓絕對不能遺忘，這是他對於228事件不變的理念。

最後馬英九引用228和平紀念公園紀念碑上的碑文「自今而後，無分你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永遠。天佑寶島，萬古長青」，祝福「風調雨順天災少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺」。（編輯：張銘坤）1140228

台北市228事件78週年追思紀念會28日在二二八和平公園舉行，前總統馬英九（左）到紀念碑前獻花致意。中央社記者謝佳璋攝 114年2月28日