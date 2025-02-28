賴總統：228發生原因非族群衝突 政府將續推3工作

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北28日電）總統賴清德今天首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉。他說，228事件發生原因不是族群衝突，推給族群衝突是完全不負責任、非常不應該，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

賴總統也說，將率領政府繼續三大工作，包括加速政治檔案開放，追查真相；進一步落實轉型正義；避免類似228不幸事件歷史重演。

228事件78週年中樞紀念儀式上午在228國家紀念館舉行，總統賴清德首次以總統身分參與，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、文化部長李遠、國史館長陳儀深、總統府資政吳樹民、立委吳沛憶、張雅琳、郭昱晴等人與會。

賴總統全程以台語致詞表示，第一次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，他要代表國家再度道歉，並向當年所有勇敢面對威權的受難者表示敬意，向不幸喪失寶貴生命的受難者表示哀悼，向逃過死劫，如今仍然健在的受害者表示關懷，也向所有家屬表示慰問之意，「我的心一直都跟你們在一起」。

賴總統提到，228事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，把整個228事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。

他說，228事件發生的原因是來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。

賴總統表示，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊無法估計。

他說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

總統表示，未來他與卓榮泰、行政院相關部會，應該要協助228基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分，完整讓社會知道。共同打拚，追求社會和解、團結合作。

賴總統也說，未來針對228事件，將率領政府繼續三大工作。第一，加速政治檔案開放，追查真相。他說，去年已經要求國安局針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔案管理局審定，公開、查明真相。

第二，進一步落實轉型正義。總統表示，對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括 林宅血案 林宅血案 1979年，前民主進步黨主席林義雄因美麗島事件被捕。正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，1980年2月28日，林義雄家宅發生滅門血案，林義雄的母親游阿妹與他的雙胞胎女兒林亮均與林亭均慘遭不明人士殺害，他的大女兒林奐均也被殺成重傷。

林宅血案的行凶者迄今不明，過去辦案單位曾懷疑凶嫌為林義雄的外籍友人家博（Bruce Jacobs），但因家博否認，且無其他積極證據，故無法推斷家博涉案。 看更多 關閉 的發生地義光教會，是在獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場。請文化部啟動審議程序，將義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

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第三，避免類似228不幸事件歷史重演。總統指出，每一年228的紀念儀式，不僅僅是追思懷念受難者，安慰家屬，撫平傷痛，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。

總統賴清德24日接見海外228遺屬返鄉團時說，這些社會菁英的逝去對台灣社會造成無法估計的損失，他要代表政府再一次致歉。（編輯：謝佳珍）1140228