嘉市228追思 受難家屬籲拆中正紀念堂蔣介石銅像

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）228事件78週年前夕，嘉義市今天舉行228事件追思紀念會，市長黃敏惠與受難者家屬至紀念碑前獻花。受難家屬代表建議政府拆除中正紀念堂蔣介石銅像，達成公義、和平社會。

228事件78週年紀念前夕，嘉義市上午在嘉市228紀念碑前廣場舉行追思紀念會，黃敏惠、總統府資政張博雅率領嘉義市政府主管與財團法人嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等人，一同在紀念碑前默哀、獻花，對當時的受難者表達追思及哀悼。

江榮森致詞表示，從228事件發生至今，台灣的轉型正義仍未完成，228事件的殺人元凶蔣介石，仍安然坐在中正紀念堂大廳，由人民來瞻仰，因蔣介石是加害者，這是受難者家屬最不能接受的事，在此建議政府早日拆除蔣介石銅像，以安慰受難者家屬的心靈，並達成公義、和平的社會。

黃敏惠指出，前監察院長張博雅於1989年在嘉義市擔任市長時，建立全國第1座228紀念碑，這是喚醒大家對歷史傷痛的記憶，更要記取這樣的教訓，大家永遠知道歷史不能忘，但重要的是不應該再重蹈覆轍。

黃敏惠表示，大家對未來期待，就是希望帶給下一代公平、正義、和平的社會，類似的歷史傷痛絕對不能再重演。

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張博雅表示，建立全國第1座228紀念碑，主要記取教訓，這麼悲傷又悲痛的事情，一定要讓社會人士了解，一定要記取歷史的教訓，絕不能再發生類似事件。

黃敏惠等人隨即前往嘉義市228紀念公園「梅花鹿群共飲生命之泉」銅雕前默哀，並向受難者獻花後，則轉往228紀念館參加「228事件78週年嘉義地區特展」開幕，透過全台28座228紀念碑的建造始末、設計理念及交通位置展出，了解78年前在台灣各地的228事件。（編輯：李錫璋）1140226

228事件78週年前夕，嘉義市26日舉行228事件追思紀念會，市長黃敏惠（前左4）與受難者家屬在紀念碑前默哀。中央社記者黃國芳攝 114年2月26日