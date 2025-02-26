228共生音樂節將在凱道舉辦 北市警2/27起交管

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）228紀念日將至，有民團將在凱達格蘭大道舉辦「共生音樂節」紀念活動。北市警方今天說，為維持集會活動秩序和安全，凱道東、西雙向全線車道自27日晚間9時起，管制車輛通行。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，有民團申准於27日（星期四）凌晨0時至28日（星期五）深夜12時，在中正區凱道舉辦「228紀念活動：共生音樂節」集會活動。

為維護活動交通秩序與安全，中正一分局說，已規劃相關交通疏導管制勤務，自27日晚間9時起，凱道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，將視交通狀況提早或延後管制。

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另外，本次集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛。

中正一分局說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。並籲請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。（編輯：李錫璋）1140226