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228紀念日將至 賴清德：積極推動轉型正義教育

2025/2/26 16:33
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（中央社記者賴于榛台北26日電）228事件78週年，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，回望共同歷史，才能擘劃共同未來，轉型正義是政府重要任務，政府將以全民作為轉型正義教育的對象，採取積極行動。

228紀念日將至，民進黨今天召開中常會，邀請建築文資工作者凌宗魁，以「轉型正義-空間與記憶」為題進行專案報告。民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話指出，非常感謝凌宗魁分享不義遺址保存，以及世界各國案例，帶給大家許多啟發。

賴清德說，228紀念日將至，各地都有不同的紀念活動，這能讓台灣人，甚至是外國朋友都了解這痛苦的記憶，其實與大家日常生活場景非常靠近，也唯有一同回望歷史，才能擘劃出共同的未來。

他強調，轉型正義是政府在守護台灣民主、自由、人權這條道路上重要的任務，要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演，才能打造公義永續、民主和平的台灣。

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賴清德說，政府推動轉型正義的腳步不會停歇，會以全民作為轉型正義教育的對象，採取積極的行動，持續與社會溝通，深化台灣民主、自由、人權的價值，這也是大家與世界友人共同的理念價值，更是世代要珍惜守護的生活方式。

他也提到，行政院已公布「轉型正義階段政策重點策進方案」，將以深化自由民主、確立普世人權為願景，確立政策基礎，並完備政策體系，提出後續重要政策目標，並將「不義遺址保存條例」草案送交立法院審議，希望能解決不義遺址保存不易的挑戰，達成保存活化的目標，強化空間保存以及歷史事件記憶。（編輯：林興盟）1140226

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