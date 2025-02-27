紀念228 朱立倫：執政黨應謙卑面對民眾問題

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨主席朱立倫今天偕同228事件家屬代表，前往228和平紀念公園獻花致意。朱立倫表示，過去國民黨有做錯的地方也要反省，今天民進黨身為執政黨，也要謙卑面對所有民眾的問題、社會的議題。

在228和平紀念日前夕，中國國民黨今天舉行「希望記取，弭平傷痛」活動，國民黨主席朱立倫偕同新北市228總會理事長洪顯詔、台北市228協會榮譽理事長黃秀婉、廖繼斌、台北市文化局長蔡詩萍，以及國民黨副主席夏立言、秘書長黃健庭等黨務主管，前往228和平紀念公園獻花致意。

朱立倫在致詞時表示，228事件在台灣歷史上是非常重要與關鍵的日子，78年後在此紀念，是希望大家知道和平的重要，和平要靠大家打拚才能得到，尤其對執政者、政府而言，應該要謙卑、反省。

朱立倫指出，過去國民黨有做錯的地方也要反省，今天民進黨身為執政黨，也要謙卑面對所有民眾的問題、社會的議題，社會要和諧，不要對抗、鬥爭。

朱立倫表示，家和萬事興是台灣人常講的一句話，但很不幸的，從農曆年後迄今，大家看到的是朝野對抗，尤其大罷免是社會最大的不安，不是和、不是愛；是要鬥、要分，造成社會對抗與對立，造成台灣的不幸。

朱立倫指出，國民黨的立場很清楚，台灣一定要「和」，大家合作、和平，尤其明天是228事件台灣和平紀念日78週年，共同願望就是社會和諧、台灣政治和諧，大家合作給百姓過好日子，也是對年輕人最好的示範。

朱立倫表示，呼籲民進黨以及總統賴清德，為了台灣，要「和」，共同推動台灣重大政策與建設，台灣才會興，才會進步，民眾才能過好日子。

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洪顯詔代表228事件家屬致詞表示，明天是228事件78週年紀念，78年前發生的事情一定要記在心中，如果國家、民眾忘記歷史就不能生存在世間。要檢討歷史，但不能用歷史製造社會亂象，社會若亂、國家就亂；國家亂，百姓就無法生存，社會就無法和諧。

洪顯詔指出，應該要放下，社會才會進步；發揚愛與和平，讓歷史過去，讓年輕人了解歷史，並學習歷史，但不要抱著歷史吵吵鬧鬧。讓歷史翻頁，大家好好了解歷史，讓社會有愛與和平。（編輯：蘇志宗）1140227