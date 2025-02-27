228前夕 劉世芳籲受害者及家屬儘速申請賠償

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（中央社記者高華謙台北27日電）明天是228事件78週年，內政部長劉世芳今天說，促請受害者及家屬儘速向威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會申請權利回復及賠償事宜，以完成轉型正義重要工程。

內政部今天部務會報安排「推動轉型正義業務及二二八基金會督導工作報告」。劉世芳表示，勉勵權利回復基金會及228事件紀念基金會持續積極向民眾介紹228事件及權利回復業務重要性。

內政部表示，自民國112年1月政府設立威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，截至今年2月，基金會已受理5912件賠償或名譽回復申請，核准4955件，賠償金額總計約新台幣58億元；其中包含生命或人身自由案核准2036件、財產所有權被剝奪返還案核准22件，名譽回復證書申請案通過2897件。

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內政部說，為更完備保障回復被害者及其家屬權利，今年1月3日已修正公布「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定賠償金與所有權回復權利都不得扣押、讓與、抵銷或供擔保，不會影響領款人社福身分，內政部將持續促請權利回復基金會積極辦理賠償金申領及發放作業，以保障受領人權益。

內政部強調，未來將持續輔導權利回復基金會及228事件紀念基金會辦理賠償工作，及經營管理228國家紀念館會務，實現政府轉型正義工程。（編輯：林興盟）1140227