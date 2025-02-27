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北市228追思會旁民團申准辦活動 規劃160警安維

2025/2/27 20:24
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市228事件78週年紀念會明天將在228和平公園舉行，包括前總統馬英九、台北市長蔣萬安都將參與，民團公投護台灣聯盟也申准集會，警方已規劃160名警力到場安全維護。

台北市文化局明天下午將在228和平公園舉辦「光影彼端」台北市228事件78週年紀念會，依往例以藝術表演、鳴鐘、默哀的追思方式向受難者默哀致敬。馬英九、蔣萬安，以及受難者家屬代表等將出席。

另外，公投盟也在臉書（Facebook）發文表示，228事件不只是書寫在課本上的歷史悲劇，抑或是每年引頸期盼的假期，而是一道至今仍未治癒的歷史傷痕；228不是歷史，而是現在，紀念不是結束，而是下一個行動的開始。

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公投盟指出，明天下午1時將在228紀念公園的公園路一側舉辦「公投盟紀念行動：毋通袂記二二八，猶原佇遮作伙拚」集會活動，邀請民眾攜帶象徵台灣人民的標語與旗幟一同站出來，讓所有台灣國的主人看見大家仍舊站在這裡，未來也將與民主人權繼續前行。

為維護相關活動安全情形，北市警方明天規劃160名警力到場，針對活動周邊進行安全維護。（編輯：戴光育）1140227

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