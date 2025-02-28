台南追思二二八 黃偉哲：堅持捍衛民主

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（中央社記者張榮祥台南28日電）今天是二二八紀念日，台南各界在安平區二二八紀念公園追思，台南市長黃偉哲表示，歷史不能被遺忘，台灣人民應堅持捍衛民主，讓台灣更自由美好。

台南市各界紀念二二八事件78週年和平追思會，今天在安平區二二八紀念公園舉行，邀請受難者家屬及相關機構與會，獻花默悼致敬，共同追思這段歷史，表達深切關懷與紀念。

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黃偉哲指出，二二八事件是台灣歷史重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程；儘管已發生78年，但對受難者家屬及市民而言，仍是一段無法抹去的記憶。

黃偉哲表示，隨台灣民主化進程，此類事件發生機率一定會降低；但歷史不能被遺忘，台灣人民應堅持捍衛民主，回顧過去，珍惜當下，持續奮鬥，讓台灣更自由美好。（編輯：孫承武）1140228