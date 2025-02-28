賴總統上任後首次出席228中樞紀念儀式 代表國家致歉[影]

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（中央社記者賴于榛台北28日電）總統賴清德上任後，今天首次出席在228國家紀念館舉行的228事件78週年中樞紀念儀式。他致詞時表示，要代表國家再次道歉，並向當年勇敢面對威權的受難者表達敬意。

賴總統說，他要向當年勇敢面對威權的受難者表達敬意，向不幸喪失生命的受難者表示哀悼，向逃過死劫目前仍健在的受難者請安問好、表示關懷，也要向家屬表達慰問之意，「我的心一直都跟你們一起」。

賴總統今天出席228事件78週年中樞紀念儀式，儀式莊嚴肅穆，賴總統代表向受難者獻花，並行三鞠躬禮。（編輯：謝佳珍）1140228