加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟
首頁 / 政治
228紀念活動
新聞專題
228紀念活動1/51
首頁 / 政治

人權會攜手共生音樂節 以展覽、真人圖書館紀念228

2025/2/27 18:44（2/27 19:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228紀念日將至，國家人權委員會27日說，真人圖書館活動將邀請受難家屬林黎彩、紀錄片「尋找湯德章」導演黃銘正、中研院台史所兼任研究員許雪姬，從不同世代與視角探討228歷史意義。（人權會提供）
228紀念日將至，國家人權委員會27日說，真人圖書館活動將邀請受難家屬林黎彩、紀錄片「尋找湯德章」導演黃銘正、中研院台史所兼任研究員許雪姬，從不同世代與視角探討228歷史意義。（人權會提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北27日電）228紀念日將至，國家人權委員會今天說，今年協力參與舉辦共生音樂節，2月28日將在凱達格蘭大道，透過音樂、展覽及真人圖書館等系列活動，重現台灣人權奮鬥歷程，透過與年輕世代對話，凝聚追求人權和民主的跨世代共同體。

國家人權委員會透過新聞稿表示，「台灣共生青年協會」每年追思228事件，辦理「共生音樂節」已進入第13年，國家人權委員會肯定和感謝年輕人承擔起台灣歷史的責任，將傷痛傳承為共同的記憶和教訓，所以今年協力參與舉辦2025第13屆共生音樂節。

人權會說，人權會委員將佩戴由北美洲台灣婦女會、台灣婦女展業協會及濟南教會提供的「台灣228百合」胸章，緬懷戒嚴白色恐怖時期受難者，並重申堅守人權價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

人權會表示，即便面對資源限制，人權會仍以有限人力及物力推動人權工作，盼透過音樂節活動，喚起社會對歷史記憶與人權價值關注。

人權會說，真人圖書館活動將邀請受難家屬林黎彩、紀錄片「尋找湯德章」導演黃銘正、中研院台史所兼任研究員許雪姬，從不同世代與視角探討228歷史意義。（編輯：蘇龍麒）1140227

228事件
林宅血案原址申請史蹟遭駁 北市府：恐影響住戶改建228前夕 劉世芳籲受害者及家屬儘速申請賠償
228紀念活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
228前夕 劉世芳籲受害者及家屬儘速申請賠償
56
更多編輯台推薦新聞：