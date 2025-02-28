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高雄228追思會 陳其邁：期待朝野屏除歧見化解對立

2025/2/28 12:28（2/28 13:06 更新）
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高雄市政府28日舉行「期待光明，向望和平─高雄市228事件78週年追思紀念儀式」，眾人持花到紀念碑前致意。中央社記者林巧璉攝 114年2月28日
高雄市政府28日舉行「期待光明，向望和平─高雄市228事件78週年追思紀念儀式」，眾人持花到紀念碑前致意。中央社記者林巧璉攝 114年2月28日
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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高市府今天舉辦二二八事件追思紀念儀式，高雄市長陳其邁表示，歷史可以原諒但不能忘記，也希望朝野能化解對立，尤其是面對攸關台灣整體發展的財劃法、總預算，應屏除歧見。

市府今天在「高雄市二二八和平紀念公園」舉行「期待光明，向望和平─高雄市二二八事件78周年追思紀念儀式」，陳其邁率市府局處首長出席，民進黨立委邱議瑩、邱志偉、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆等民代也參與追思。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，今天是二二八紀念日78週年，歷史可以原諒但不能忘記，市府舉辦系列活動希望提醒大家，民主自由都是靠先人的努力，「我們也應該繼續堅持民主自由的價值，繼續往前進。」

陳其邁說，台灣在民主化過程中已逐漸成為多元包容的社會，希望大家能凝聚共識，也希望朝野政治領袖及政黨，共同守護台灣過去多年得來不易的民主自由及價值；也希望朝野化解對立，尤其牽涉到像財劃法或總預算等，攸關整體台灣未來發展重大議案，更應摒除歧見，共同讓台灣更有民主競爭力。

陳其邁提到，二二八是台灣社會的傷痛，前輩為了守護親友與土地，遭受到威權迫害，以生命用鮮紅的筆墨畫上句點結束。鮮紅的墨水或許會褪色，但是一代代台灣人在褪色的句點上，用民主與自由的勇氣，將句點化為逗點延續下去。

高雄市二二八關懷協會理事長王文宏致詞表示，今天是二二八事件78週年，但至今還是很多人不知道在追思紀念什麼，台灣人要認識台灣的歷史，才能愛護這塊土地。盼政府深化學校二二八歷史教育，落實促進轉型正義。

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追思會由六藝樂集「阮若打開心內的門窗」演奏開啟後，眾人1分鐘默哀，陳其邁與王文宏向受難者家屬代表獻花致敬，隨後家屬代表、民眾與民代手持百合花至紀念碑追思。

高市文化局表示，高雄市立歷史博物館現址曾為高雄市政府，也是重要歷史現場。當二二八事件蔓延至高雄市，3月6日由軍隊造成傷亡，高市府首當其衝。高史博現有常設展「二二八．0306」展示二二八事件在高雄的歷史過程，館方將於3月6日舉行館內追思獻花、講座等活動。（編輯：孫承武）1140228

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高雄市政府28日舉行228事件追思紀念儀式，市長陳其邁（前左）在紀念碑前獻花致敬。中央社記者林巧璉攝 114年2月28日
高雄市政府28日舉行228事件追思紀念儀式，市長陳其邁（前左）在紀念碑前獻花致敬。中央社記者林巧璉攝 114年2月28日
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