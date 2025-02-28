林宅血案45年未破 賴總統首度道歉：政府難辭其咎

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北28日電）總統賴清德今天首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，談到1980年2月28日發生的林宅血案，他首度代表政府向林家道歉，並說政府難辭其咎，他也說，已請文化部研議將林宅血案發生地義光教會列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。

228事件78週年，賴總統、行政院長卓榮泰今天參觀228國家紀念館常態展，並首度參與228事件78週年中樞紀念儀式。現場儀式莊嚴肅穆，賴總統向受難者獻花，並行三鞠躬禮；內政部長劉世芳、文化部長李遠、總統府發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝共同參與。

賴總統致詞時，以總統身分為228事件及 林宅血案 林宅血案 1979年，前民主進步黨主席林義雄因美麗島事件被捕。正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，1980年2月28日，林義雄家宅發生滅門血案，林義雄的母親游阿妹與他的雙胞胎女兒林亮均與林亭均慘遭不明人士殺害，他的大女兒林奐均也被殺成重傷。

林宅血案的行凶者迄今不明，過去辦案單位曾懷疑凶嫌為林義雄的外籍友人家博（Bruce Jacobs），但因家博否認，且無其他積極證據，故無法推斷家博涉案。 看更多 關閉 道歉。他表示，追查歷史的真相並不容易，1980年2月28日發生的林宅血案，至今仍然未破案，但近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，他要代表政府向林家道歉。

賴總統也提到，林宅血案的發生地—義光教會，是獨裁威權時期，侵害人權的歷史現場，已請文化部啟動審議程序，將義光教會列為「轉型正義意義場所」，予以保存、維護，藉此讓世世代代台灣人都能走進歷史的現場，反思威權統治對人權、自由的破壞，共同深化台灣的民主發展。

賴總統說，有主權才有國家、有國家才有民主、有民主人民才能作主，人民作主的國家才能避免國家機器再度傷害人民。中國沒有放棄武力併吞台灣，台灣的主權、台灣的民主、台灣人民做主最大的威脅，就是來自中國。

他說，近年來中國並沒有放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由，多元開放的環境，吸引國人、黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警，進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣，根據國安局的報告，去年因共諜案，起訴人數共64人，是2021年的4倍。

總統表示，台灣面對如此嚴峻的挑戰，他的使命就是團結台灣。希望大家都可以永遠捍衛國家的主權不變、守護民主自由憲政體制不變，確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容228歷史重演的決心不變。

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至於賴總統提到具有「轉型正義意義場所」，正等待立法院審議的「不義遺址保存條例」草案中，也有相關規範，11條明定，民間辦理不義遺址或具轉型正義意義場所相關的研究、標示、紀念、教育推廣等事項，主管機關得酌予獎勵或補助。

參與轉型正義推動的官員說，政府投入資源進行空間追憶、紀念等，主要是為匯聚民間辦理具轉型正義意義場所的保存活化能量，基本上以行政命令方式就能進行，卓榮泰日前也已說明，在法律通過前，文化部正積極推動相關認定工作，希望可將一些場所認定為「具有轉型正義歷史意義場所」，積極落實轉型正義。（編輯：翟思嘉）1140228