監察院公布林宅血案調查報告 揭情治系統6大違失

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監察委員蔡崇義（圖）、范巽綠24日在台北舉行記者會說明林宅血案結案調查報告，蔡崇義指出，經重新過濾分析情治機關解密檔案、訪談相關人士、專案學者及當年辦案人員，雖無證據證明情治人員涉案，但警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等，有6項重大違失。中央社記者郭日曉攝 112年2月24日

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（中央社記者賴于榛台北24日電）監察委員今天提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善。

調查報告要求政府應該要繼續追查當年是誰指示，以及為何要隱匿被指為凶手的澳洲學者家博與雙胞胎姐妹聊天的關鍵紀錄、當天監聽錄音帶是否還存在、黑道運用與此案的關聯、林宅血案是否為情治系統為報復刑求訊息遭外洩所致，以及案發後命案現場仍有1枚指紋未比對出相符者，繼續追查。

1979年，前民主進步黨主席林義雄因美麗島事件被捕，正當台灣軍法部門進行美麗島大審期間，1980年2月28日，林義雄家宅卻發生滅門血案，林義雄母親游阿妹、雙胞胎女兒林亮均與林亭均遭不明人士殺害，大女兒林奐均也被殺成重傷。

監察院1996年曾試圖調查此案，但調卷受阻，也無實質發現，故提出「第一次調查報告」，要求行政院針對情治人員涉案嫌疑繼續偵辦，但其後歷經刑事局及高檢署4次重啟偵查，皆無進展，調查案暫予存查至今。

直到2020年，促轉會依國安局解密檔案，發現「林宅血案」有情治機關誤導偵辦方向、隱匿及湮滅錄音帶等關鍵新事證，監委蔡崇義、范巽綠自2022年3月繼續調查此案，並於21日提出調查報告及糾正案，獲得聯席委員會議通過。

蔡崇義、范巽綠今天舉行記者會說明調查報告。蔡崇義說，此次經重新過濾分析情治機關的解密檔案、訪談相關人士、專案學者及當年辦案人員，雖無證據證明情治人員涉案，但警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道有6項重大違失。

蔡崇義表示，這是重大國家暴力及私法不法行為，因此也提糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善；他也說調查過程曾聯繫林義雄，但林不願多談，只希望「找到凶手再跟他說」。

介入偵辦部分，蔡崇義表示，依據當年「台灣地區戒嚴時期軍法機關自行審判及交法院審判案件劃分辦法」，林宅血案應由檢警偵辦，但實際上卻是由國安局指示警總等情治系統組成「三○七會報」，指揮刑事局「撥雲專案」偵查。

操弄媒體部分，蔡崇義舉例指當年媒體社論呼應警總所謂「黨外主導政治謀殺」，情治單位也結合媒體宣稱「林義雄羈押時出賣他人引來殺機」，但事實上林義雄未與偵查機關合作，且有遭受警總殘酷刑求的明確事證。

蔡崇義說，因為林宅血案，「三○七會報」曾宣稱將黑道分子列為全面清查對象，但經調閱國安局解密檔案發現，當時警總未將竹聯幫或陳啟禮等不良分子列為清查對象，且利用取締流氓的職權，對多名黑道要角「轉化運用」控制社會。

范巽綠補充表示，刑案應該要由地檢署指揮，此案卻完全違反專業偵查，並未公布凶嫌畫像、錄音檔、扣押單據，甚至有情治系統運用黑道的檔案出土；她說，沒有真相就不能讓倖存者得到撫慰，這是標準國家暴力所為，不能放棄。（編輯：蘇志宗）1120224